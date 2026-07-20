Noemi ha pubblicato un video sui social in cui afferma di trovarsi bene, ma di dover mettere in pausa la sua attività per quattro settimane. L'artista ha spiegato di aver avuto un incidente la sera precedente e di aver bisogno di tempo per recuperare. La cantante ha inoltre comunicato che non parteciperà ai prossimi concerti programmati.

Noemi ha voluto rassicurare i fan dopo l'incidente avvenuto ieri sera, spiegando attraverso un post sui social le sue condizioni di salute e annunciando uno stop forzato ai prossimi impegni live. «Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista», ha scritto la cantante con una nota ironica, raccontando di essersi comunque presa «un grande spavento». L'artista ha spiegato di stare bene, pur dovendo fare i conti con qualche acciacco e diversi dolori conseguenti alla caduta. I medici, però, le hanno prescritto un periodo di riposo di quattro settimane per consentirle un pieno recupero. Lo stop ai... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Noemi rassicura i fan dopo l'incidente: «Sto bene, ma devo fermarmi per quattro settimane» VIDEO

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