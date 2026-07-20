Noemi è stata portata in ospedale dopo essere caduta dal palco durante un concerto a San Salvo, in Abruzzo. La cantante è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. È stata diffusa una foto dall’ospedale e un video dell’incidente.

Noemi è caduta dal palco durante la sua ultima esibizione al concerto di San Salvo, in Abruzzo ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto dopo l’incidente. A rassicurare il pubblico è stata la stessa artista, che ha condiviso una foto dal letto d’ospedale spiegando di stare bene, pur dovendo ora fermarsi per almeno quattro settimane. Noemi caduta dal palco durante il concerto a San Salvo L’incidente è avvenuto al termine dell'esibizione sulle note del brano Briciole, mentre la cantante stava salutando i fan. Avvicinandosi a loro, la cantante ha perso l'equilibrio mettendo un piede in fallo ed è caduta dal palco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Noemi dopo la caduta dal palco a Sal Salvo durante il concerto: la foto dall'ospedale e il VIDEO dell'incidente

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Il meglio del concerto di Noemi a Soriano nel Cimino (Vt) il 02-06-2026

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