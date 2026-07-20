Il 20 luglio 2026, la comunità di Mantova si è riunita per una veglia funebre in memoria di una ragazza di 16 anni deceduta due giorni prima in un incidente sull’A1, mentre viaggiava con la famiglia verso Napoli. La parrocchia di Marcaria ha organizzato l’evento, e il preside delle scuole superiori ha inviato un messaggio a studenti e docenti, sottolineando la presenza come “insostituibile”.

Mantova, 20 luglio 2026 – Il messaggio del preside a tutti gli studenti e una veglia funebre. Così tutta la provincia di Mantova cerca di superare il lutto, dopo la morte di Noemi Balzanelli, la 16enne vittima del tragico incidente di sabato 18 luglio, mentre stava viaggiando sull’A1 con la famiglia in direzione Napoli. La comunità pastorale si riunisce. Il parroco di Marcaria, don Andrea Barbieri, riunirà oggi i sacerdoti dell’Unità Pastorale “Oglio Po” per organizzare una veglia di preghiera nei prossimi giorni in suffragio di Noemi e per sostenere i suoi familiari nel difficile percorso di guarigione e di elaborazione di questa tragedia. A settembre una manifestazione all’istituto Mantegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noemi morta a 16 anni. La parrocchia di Marcaria organizza la veglia funebre. Il preside del Mantegna scrive a compagni e docenti. “Presenza insostituibile”

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