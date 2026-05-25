Una donna di 30 anni è deceduta dopo aver perso il controllo della propria auto, che si è scontrata frontalmente con un camion. L’incidente è avvenuto nel territorio di Marcaria, nel Mantovano, durante il pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Marcaria (Mantova), 25 maggio 2026 – Prosegue il tragico lunedì di sangu e sulle strade del Mantovano. Una ragazza di circa 30 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto a Marcaria, vicino al ponte di Bozzolo, in prossimità della zona in cui si stanno svolgendo i lavori del raddoppio ferroviario. Qui, intorno poco dopo le ore 11, l’auto guidata dalla donna si è scontrata frontalmente per cause ancora da accertare contro un mezzo pesante. La 30enne è morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ferito in modo lieve invece il conducente del camion, un uomo di 59 anni, trasportato in codice verde all'ospedale di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marcaria, auto si schianta contro un camion: morta una donna di 30 anni

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