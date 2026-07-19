Una ragazza di 16 anni è deceduta dopo un incidente avvenuto all’alba del 18 luglio sull’autostrada A1 nel Casertano. La vittima, pallavolista, risiedeva a Campitello di Marcaria. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’era più niente da fare. La comunità locale esprime dolore per la perdita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

È morta a soli 16 anni Noemi Balzanelli, residente a Campitello di Marcaria, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba del 18 luglio sull’autostrada A1, nel Casertano. La ragazza viaggiava con la famiglia verso sud per una vacanza quando la loro auto si è scontrata con un camion. L’impatto non ha lasciato scampo alla giovane, mentre i genitori Alessandro e Liviana e il fratellino di 11 anni sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale di Caserta Nord. Noemi era conosciuta nella comunità mantovana per la sua passione per la pallavolo: era capitana della formazione Under 18 del Castellucchio, oltre a essere tifosa del Mantova e abbonata insieme al papà. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente stradale in A1, muore a 16 anni la pallavolista Noemi Balzanelli: il dolore della comunità di Campitello di Marcaria

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Incidente per Paolo Belli: morto un uomo

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