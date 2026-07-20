La cantante è stata portata in ospedale dopo un incidente durante un evento sul litorale abruzzese. La serata, inizialmente dedicata alla musica, si è conclusa con preoccupazione tra i presenti. La sua condizione attuale non è stata specificata. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i fan, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sull’entità delle ferite.

Quella che doveva essere una serata di musica e festa sul litorale abruzzese si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in un momento di forte preoccupazione. Durante il concerto gratuito di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti necessari. L’episodio si è verificato in piazzale Cristoforo Colombo, davanti a un pubblico numeroso riunito per seguire l’esibizione dell’artista. Secondo quanto riportato, Noemi stava cercando di avvicinarsi alle persone presenti nelle prime file, in un passaggio previsto per instaurare un contatto più diretto con i fan. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Noemi in ospedale: come sta. La cantante rompe il silenzio

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NOEMI in CONCERTO

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