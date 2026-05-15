Garlasco Sempio parla per la prima volta dopo chiusura delle indagini | Sono preoccupato ma spiegherò tutto

Andrea Sempio ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dopo che le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono state ufficialmente chiuse. In un breve intervento, ha espresso preoccupazione per la situazione e ha assicurato che fornirà tutte le spiegazioni necessarie. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica e di attesa per eventuali sviluppi successivi alla conclusione delle indagini.

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