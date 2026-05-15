Garlasco Sempio parla per la prima volta dopo chiusura delle indagini | Sono preoccupato ma spiegherò tutto
Andrea Sempio ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dopo che le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono state ufficialmente chiuse. In un breve intervento, ha espresso preoccupazione per la situazione e ha assicurato che fornirà tutte le spiegazioni necessarie. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica e di attesa per eventuali sviluppi successivi alla conclusione delle indagini.
Andrea Sempio ha parlato per la prima volta dopo la chiusura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Sempio è indagato come unico autore del delitto. "Sono preoccupato ma spiegherò tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
GARLASCO, Andrea Sempio ha mentito durante le interviste - garlasco delitto ultime notizie
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Il caso #Garlasco, con gli audio di Andrea #Sempio mentre parla in auto nell’aprile del 2025. Il video ce l’ho dentro la penna, dice nel soliloquio. Per la procura di Pavia una frase decisiva per provare la colpevolezza del 38enne. #Tg1 Roberta Ferrari x.com
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