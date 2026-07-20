Noemi choc durante il concerto | cade rovinosamente dal palco e finisce in ospedale | GUARDA

Durante un concerto a San Salvo Marina, in Abruzzo, una cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico alla fine di un brano. La caduta è avvenuta mentre cercava di scendere dal palco, perdendo l'equilibrio. La cantante è stata portata in ospedale per le cure del caso. Le prime ricostruzioni indicano che la perdita di equilibrio sarebbe stata causata da un passo falso. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni di salute attuali.

Paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante è caduta dal palco al termine di un brano, mentre salutava il pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'equilibrio mettendo un piede in fallo. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all'ospedale San Pio di Vasto per accertamenti: per lei una prognosi di 30 giorni. L'esibizione è stata sospesa intorno alle 22 e 30. Il Comune di San Salvo ha espresso vicinanza all'artista e ha rinviato lo spettacolo pirotecnico previsto a fine serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Choc al concerto di Noemi: cade dal palco e finisce in ospedale

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