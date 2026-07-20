Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante romana è caduta dal palco ed è stata portata in ospedale. L'evento ha causato la sospensione del concerto, che non si è più svolto. Il Comune della zona ha deciso di non organizzare fuochi d'artificio in seguito all’incidente. La cantante è stata ricoverata per accertamenti, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Attimi di apprensione per Noemi dopo la caduta dal palco durante un concerto. La cantante romana è ricoverata in ospedale dopo un infortunio avvenuto nel mezzo di un’esibizione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, l’artista è finita sull’asfalto sotto il palco ed è stata subito soccorsa. La caduta dal palco a San Salvo Marina Come riportato dalla stampa locale, Noemi è stata medicata sul posto dal personale del 118 intervenuto al concerto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, per tutti gli accertamenti del caso. L’esibizione è stata dunque sospesa, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Noemi caduta dal palco a San Salvo Marina, cantante in ospedale e concerto sospeso: il Comune evita i fuochi

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Noemi cade dal palco del concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa, trasportata in ospedale

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