Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta sul palco, riportando ferite che hanno richiesto un ricovero. Dopo l’incidente, l’artista ha rassicurato i fan via social, affermando di aver preso un grande spavento ma di stare bene. L’evento si è verificato domenica 19 luglio. La cantante ha ringraziato il pubblico per il supporto e ha confermato di non aver subito danni gravi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La cantante ferita durante l’esibizione: “Ho preso un grande spavento, ma sto bene”. Noemi ha voluto tranquillizzare i suoi fan dopo la brutta caduta avvenuta durante il concerto di domenica 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante ha pubblicato sui social una foto che la ritrae su un letto d’ospedale con collare cervicale e una borsa del ghiaccio sulla testa, spiegando le sue condizioni di salute e ringraziando tutti coloro che le hanno inviato messaggi di affetto e vicinanza. L’incidente è avvenuto mentre l’artista si stava esibendo gratuitamente in piazzale Cristoforo Colombo. Durante il concerto, nel tentativo di avvicinarsi al pubblico presente sotto il palco, Noemi ha perso l’equilibrio ed è caduta violentemente a terra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Noemi cade durante il concerto a San Salvo Marina: la cantante rassicura i fan dopo il ricovero

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Noemi Cade Durante Il Concerto A San Salvo Marina E Viene Portata In Ospedale

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