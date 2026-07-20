Noemi cade dal palco in concerto | trasportata in ospedale | VIDEO

Durante un concerto in provincia di Chieti, una cantante è caduta dal palco e è stata trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato durante l’esibizione a San Salvo di Marina. Un video della caduta sta circolando online. In seguito all’incidente, le celebrazioni previste sono state annullate dall’amministrazione comunale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell'artista.

Paura per Noemi che, durante un concerto in provincia di Chieti, è caduta dal palco. L'amministrazione comunale ha annullato i festeggiamenti Sta diventando virale un video diNoemiche, durante un concerto a San Salvo di Marina, in provincia di Chieti, cade. Mentre si avvicinava per salutare il pubblico, alla fine di un brano, è caduta a terra, non vedendo, probabilmente, che il palco fosse finito. L’artista ha subito interrotto l’esibizione, è stata medicata d’urgenza ed è stata portata in pronto soccorso all’ospedale di Vasto, ma non è in gravi condizioni. Noemistava terminando una canzone, ha iniziato ad applaudire e si è diretta verso il bordo del palco, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe potuto succede ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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NOEMI CADE DAL PALCO DURANTE IL CONCERTO: TRASPORTATA IN OSPEDALE, ESIBIZIONE SOSPESA

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