Durante un concerto a San Salvo, in provincia di Chieti, una cantante è caduta dal palco. L’incidente ha portato all’annullamento dei festeggiamenti programmati. La cantante ha poi pubblicato un video sui social per spiegare le sue condizioni. Nei giorni successivi, sono stati cancellati altri eventi nella zona. Il video dell’incidente sta circolando viralmente online.

Paura per Noemi che, durante un concerto in provincia di Chieti, è caduta dal palco. L'amministrazione comunale ha annullato i festeggiamenti. Poco fa la cantante è tornata sui social per rivelare come sta e cosa è accaduto Sta diventando virale un video diNoemiche, durante un concerto a San Salvo di Marina, in provincia di Chieti, cade. Mentre si avvicinava per salutare il pubblico, alla fine di un brano, è caduta a terra, non vedendo, probabilmente, che il palco fosse finito. L’artista ha subito interrotto l’esibizione, è stata medicata d’urgenza ed è stata portata in pronto soccorso all’ospedale di Vasto, ma non è in gravi condizioni. Adesso ha rotto il silenzio sui social rassicurando i fan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Noemi cade dal palco in concerto: annullati i prossimi eventi| VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Noemi cade dal palco durante il concerto: paura e corsa in ospedale

Notizie e thread social correlati

Noemi cade dal palco in concerto: trasportata in ospedale | VIDEODurante un concerto in provincia di Chieti, una cantante è caduta dal palco e è stata trasportata in ospedale.

“Un grande spavento”, Noemi dopo la caduta dal palco. Annullati i prossimi concertiDurante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico e cantava uno dei suoi brani più...

Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante un concerto, trasferita in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante il concerto: trasportata in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco e viene portata in ospedale: interrotto il concerto.

NOEMI un incidente per lei: cade dal palco durante un concerto e si infortuna. Tour sospeso sino al 16 agosto 2026 #Noemi x.com

Noemi cade dal palco, la corsa in ospedale: ecco come sta la cantanteTragedia sfiorata per Noemi che cade dal palco Ho la testa dura, le parole della cantante Brutto incidente per Noemi che durante il suo ultimo concerto ... gossip.it

Concerto interrotto per Noemi: la cantante cade dal palco, come staNoemi è stata accompagnata in ospedale per controlli dopo la caduta dal palco durante il concerto estivo in Abruzzo. Gli ultimi aggiornamenti, come sta la cantante. notizie.it