Durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico e cantava uno dei suoi brani più noti. La caduta ha causato grande spavento sia per l’artista che per i presenti. Dopo l’incidente, sono stati annullati i prossimi concerti previsti nel calendario. La cantante ha descritto l’accaduto come “un grande spavento”.

Momenti di grande spavento per Noemi e per i suoi fan. La cantante è caduta dal palco durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dopo aver perso l’equilibrio mentre salutava il pubblico e lo incitava sulle note di uno dei suoi brani più amati. L’incidente ha subito fatto scattare i soccorsi: l’artista è stata medicata e accompagnata in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie, facendo crescere la preoccupazione dei fan per le sue condizioni di salute. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato la stessa Noemi. Poche ore dopo la caduta è tornata sui social per raccontare cosa è successo, aggiornando i follower sulle sue condizioni e spiegando anche cosa accadrà ai prossimi concerti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Un grande spavento”, Noemi dopo la caduta dal palco. Annullati i prossimi concerti

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Noemi cade dal palco durante il concerto. Il messaggio dall'ospedale

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Parla Noemi dopo la caduta dal palco: “Devo fermare il tour per 4 settimane. Mi sono presa un grande spavento, qualche acciacco e un po’ di dolore. Ma sto bene”Durante un concerto in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco mentre interpretava “Briciole”.

Noemi rompe il silenzio dall’ospedale: il messaggio dopo la caduta dal palcoNoemi si trova ancora in ospedale dopo essere caduta dal palco durante un concerto.

Temi più discussi: LA CANTANTE - Noemi rassicura i fan dopo la caduta dal palco: Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, grazie di cuore per la vicinanza; Asfalto killer e voti di scambio: se la manutenzione stradale muore nelle urne; Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: come sta la cantante.

Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore, così Noemi su Instagram scrive un messaggio postando una foto dal letto dell'ospedale di Vasto, dopo la caduta dal palco di domenica sera #ANSA x.com

Noemi: Mi sono spaventata moltissimo, devo prendermi 4 settimane di riposo. Come sta dopo la caduta dal palcoVolevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma ... ilgazzettino.it

Noemi rassicura dopo la caduta dal palco: 'Grande spavento, ma per fortuna sto bene'Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore, così Noemi su Instagram scrive un messaggio postando una foto dal letto dell'ospedale di Vasto. (AN ... ansa.it