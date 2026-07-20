Un grande spavento Noemi dopo la caduta dal palco Annullati i prossimi concerti

Da dilei.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico e cantava uno dei suoi brani più noti. La caduta ha causato grande spavento sia per l’artista che per i presenti. Dopo l’incidente, sono stati annullati i prossimi concerti previsti nel calendario. La cantante ha descritto l’accaduto come “un grande spavento”.

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Momenti di grande spavento per Noemi e per i suoi fan. La cantante è caduta dal palco durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dopo aver perso l’equilibrio mentre salutava il pubblico e lo incitava sulle note di uno dei suoi brani più amati. L’incidente ha subito fatto scattare i soccorsi: l’artista è stata medicata e accompagnata in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie, facendo crescere la preoccupazione dei fan per le sue condizioni di salute. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato la stessa Noemi. Poche ore dopo la caduta è tornata sui social per raccontare cosa è successo, aggiornando i follower sulle sue condizioni e spiegando anche cosa accadrà ai prossimi concerti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Un grande spavento”, Noemi dopo la caduta dal palco. Annullati i prossimi concerti
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Noemi cade dal palco durante il concerto. Il messaggio dall'ospedale

Video Noemi cade dal palco durante il concerto. Il messaggio dall'ospedale

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Noemi rompe il silenzio dall’ospedale: il messaggio dopo la caduta dal palcoNoemi si trova ancora in ospedale dopo essere caduta dal palco durante un concerto.

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