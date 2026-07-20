Durante il concerto a San Salvo, la cantante è caduta dal palco, provocando la sospensione temporanea del tour. L’incidente è avvenuto ieri sera durante lo spettacolo. Dopo l’accaduto, è stato annunciato che le date riprenderanno il 16 agosto. La cantante è stata trasportata per controlli medici, ma non sono state fornite ancora informazioni dettagliate sulle sue condizioni.

SAN SALVO (CH) – Noemi ieri sera è caduta dal palco durante il concerto che stava tenendo a San Salvo, in provincia di Chieti. A seguito dell’incidente occorso alla cantante, si comunica che il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto. I medici hanno infatti prescritto a Noemi 4 settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore. Questo il post pubblicato da Noemi sui suoi canali social: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Noemi cade dal palco: il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto

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Paura per Noemi: cade dal palco durante il concerto in Abruzzo

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