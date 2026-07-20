Durante un concerto gratuito a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco ed è stata portata in ospedale. La caduta ha suscitato preoccupazione tra i presenti e lo staff. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle conseguenze dell’incidente. La cantante era in scena davanti a un pubblico di fan al momento dell’incidente.

Momenti di paura, tra i fan e lo staff di Noemi, per la caduta della cantante dal palco durante il concerto gratuito a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Si è infatti necessaria un'ambulanza che l’ha trasportata nel vicino ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto. Cosa è successo. Nei video che si vedono sui social e registrati dai fan presenti all’evento, si vede la 44enne romana incitare il pubblico invitandoli ad alzare le mani avvicinandosi sempre di più alla fine del palco. Improvvisamente, Noemi ha perso l’equilibrio cadendo di sotto: alle sue spalle si vede la faccia della corista, visibilmente preoccupata, che corre verso di lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Noemi cade dal palco e viene portata in ospedale. Come sta la cantante

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

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