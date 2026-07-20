Noemi cade dal palco a San Salvo Marina | la cantante trasportata in ospedale per controlli

Durante un concerto in piazza a San Salvo Marina, la cantante è scivolata dal palco mentre stava ringraziando il pubblico alla fine di un brano. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per controlli. La serata si è conclusa con sirene e preoccupazione tra i presenti. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute dell’artista.

Per Noemi in concerto a San Salvo Marina, la serata doveva chiudersi con un saluto e un applauso. È finita invece con sirene e preoccupazione. Durante il live in piazza a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, Noemi è scivolata giù dal palco proprio mentre stava ringraziando il pubblico a chiusura di un brano. La caduta è stata improvvisa: la voce di Roma ha perso l’equilibrio ed è finita a terra davanti ai fan. Subito l’intervento dei sanitari del 118. I primi soccorsi sono arrivati direttamente sul palco, poi la decisione di trasferirla per precauzione al Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina di Vasto per sottoporla a tutti gli esami necessari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Noemi cade dal palco del concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa, trasportata in ospedale

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