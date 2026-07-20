Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico, dopo aver perso l’equilibrio. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. La caduta è avvenuta al termine di un brano, mentre si trovava sul palco. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La ricostruzione ufficiale indica una perdita di equilibrio come causa dell’incidente.

Paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante è caduta dal palco al termine di un brano, mentre salutava il pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mettendo un piede in fallo. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ ospedale San Pio di Vasto per accertamenti: per lei una prognosi di 30 giorni. L’esibizione è stata sospesa intorno alle 22 e 30. Il Comune di San Salvo ha espresso vicinanza all’artista e ha rinviato lo spettacolo pirotecnico previsto a fine serata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: 30 giorni di prognosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Choc al concerto di Noemi: cade dal palco e finisce in ospedale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Noemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale – Video

Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: come sta la cantanteDurante il concerto a San Salvo Marina, una cantante di 44 anni è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di una canzone.

Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante un concerto, trasferita in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante il concerto: trasportata in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco e viene portata in ospedale: interrotto il concerto.

Noemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale A lei l'augurio di una pronta guarigione x.com

Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: come sta la cantanteBrutta caduta per Noemi. La cantante romana, 44 anni, è finita giù dal palco nella tarda serata di ieri, mentre stava salutando il pubblico al termine di un ... lapresse.it

Concerto interrotto per Noemi: la cantante cade dal palco, come staNoemi è stata accompagnata in ospedale per controlli dopo la caduta dal palco durante il concerto estivo in Abruzzo. Gli ultimi aggiornamenti, come sta la cantante. notizie.it