Noemi cade dal palco e finisce in ospedale | 30 giorni di prognosi
Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico, dopo aver perso l’equilibrio. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. La caduta è avvenuta al termine di un brano, mentre si trovava sul palco. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La ricostruzione ufficiale indica una perdita di equilibrio come causa dell’incidente.
Paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante è caduta dal palco al termine di un brano, mentre salutava il pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mettendo un piede in fallo. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ ospedale San Pio di Vasto per accertamenti: per lei una prognosi di 30 giorni. L’esibizione è stata sospesa intorno alle 22 e 30. Il Comune di San Salvo ha espresso vicinanza all’artista e ha rinviato lo spettacolo pirotecnico previsto a fine serata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Choc al concerto di Noemi: cade dal palco e finisce in ospedale
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