noemi cade dal palco durante un concerto portata in ospedale per accertamenti

Notizia in breve

Durante un concerto a San Salvo Marina, domenica 19 luglio 2026, una cantante di 44 anni è caduta dal palco mentre si esibiva. La cantante è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto improvvisamente, senza preavviso, e non sono stati segnalati altri interventi o ferite gravi. La performance è stata interrotta e non si conosce ancora l’esito degli accertamenti medici.