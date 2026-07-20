Noemi cade dal palco durante un concerto portata in ospedale per accertamenti
Durante un concerto a San Salvo Marina, domenica 19 luglio 2026, una cantante di 44 anni è caduta dal palco mentre si esibiva. La cantante è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto improvvisamente, senza preavviso, e non sono stati segnalati altri interventi o ferite gravi. La performance è stata interrotta e non si conosce ancora l’esito degli accertamenti medici.
Attimi di paura per Noemi durante il suo concerto di ieri sera, domenica 19 luglio 2026, a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante romana, 44 anni, è caduta dal palco mentre stava cantando in modo improvviso e inaspettato. I video che rimbalzano in rete e che hanno permesso di scoprire la notizia, mostrano Noemi avvicinarsi al bordo del palco alla fine del brano Briciole per rivolgersi al pubblico, senza però accorgersi di essere arrivata al limite, forse anche a causa degli occhiali da sole che stava indossando. A quel punto Veronica Scopelliti, questo il vero nome della cantante dall'inconfondibile voce roca, ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NOEMI CADE DAL PALCO DURANTE IL CONCERTO: TRASPORTATA IN OSPEDALE, ESIBIZIONE SOSPESA
Notizie e thread social correlati
Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamentiDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano.
Leggi anche: Noemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale – Video
Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante un concerto, trasferita in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante il concerto: trasportata in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo. Portata in ospedale per accertamenti.
Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo. Portata in ospedale per accertamenti x.com
VIDEO| Noemi cade dal palco durante il concerto: ferita alla testa, trasportata al pronto soccorso, ecco come sta facebook
Noemi cade dal palco durante un concerto, portata in ospedale per accertamentiI video che rimbalzano in rete e che hanno permesso di scoprire la notizia, mostrano Noemi avvicinarsi al bordo del palco alla fine del brano Briciole per rivolgersi al pubblico, senza però accorgersi ... gazzetta.it
Concerto interrotto per Noemi: la cantante cade dal palco, come staNoemi è stata accompagnata in ospedale per controlli dopo la caduta dal palco durante il concerto estivo in Abruzzo. Gli ultimi aggiornamenti, come sta la cantante. notizie.it