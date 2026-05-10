Blanco cade dal palco durante il concerto poi si rialza e spiazza tutti con una frase
Durante il concerto dell’8 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l’artista è inciampato e è caduto dal palco. Dopo alcuni secondi, si è rialzato e ha detto una frase che ha sorpreso il pubblico presente. La caduta ha creato nervosismo tra i presenti, ma lui ha continuato lo spettacolo senza interruzioni. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’incidente è stata diffusa finora.
Durante il concerto dell’8 maggio all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, Blanco ha fatto spaventare fan, musicisti e addetti ai lavori dopo una caduta improvvisa sul palco. L’artista stava cantando davanti a migliaia di persone quando, complice una distrazione, ha poggiato male il piede ed è finito nella buca sottostante alla struttura scenica. Ed ovviamente per qualche secondo l’atmosfera si è fatta tesa, ma la reazione del cantante ha cambiato completamente il tono del momento, spiazzando il pubblico. Difatti la preoccupazione per lo stato di salute del cantante è durata poco: Blanco si è rialzato quasi subito, apparentemente senza riportare conseguenze, tornando a mostrarsi lucido e in controllo della situazione.🔗 Leggi su Screenworld.it
Blanco “palpeggiato” da un fan durante “Maledetta Rabbia” #blanco #concerto #scandaloreale
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