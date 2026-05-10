Blanco cade dal palco durante il concerto poi si rialza e spiazza tutti con una frase

Durante il concerto dell’8 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l’artista è inciampato e è caduto dal palco. Dopo alcuni secondi, si è rialzato e ha detto una frase che ha sorpreso il pubblico presente. La caduta ha creato nervosismo tra i presenti, ma lui ha continuato lo spettacolo senza interruzioni. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’incidente è stata diffusa finora.

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