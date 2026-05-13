Cade dal balcone dell' hotel durante la gita scolastica | studente muore dopo 10 giorni in ospedale
Un ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli, è morto dopo dieci giorni in ospedale a seguito di una caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, avvenuta la sera del 3 maggio durante una gita scolastica. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, dopo che i medici hanno dichiarato la fine delle speranze di salvataggio. La vicenda ha suscitato attenzione nelle comunità locali e tra i familiari del giovane.
Fine delle speranze. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli (Bari), che la sera del 3 maggio scorso è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro. Il giovane, iscritto al polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie", era ricoverato da 10 giorni nell'ospedale di.🔗 Leggi su Today.it
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