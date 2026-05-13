Cade dal balcone dell' hotel durante la gita scolastica | studente muore dopo 10 giorni in ospedale

Un ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli, è morto dopo dieci giorni in ospedale a seguito di una caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, avvenuta la sera del 3 maggio durante una gita scolastica. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, dopo che i medici hanno dichiarato la fine delle speranze di salvataggio. La vicenda ha suscitato attenzione nelle comunità locali e tra i familiari del giovane.

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Fine delle speranze. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli (Bari), che la sera del 3 maggio scorso è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro. Il giovane, iscritto al polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie", era ricoverato da 10 giorni nell'ospedale di.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Cadde in gita scolastica dal balcone dell’hotel, morto uno studente 18enne dopo 10 giorni di coma: le ipotesiNon ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro la sera di domenica 3 maggio, durante la gita... Studente muore dopo essere caduto dal balcone durante una gita scolasticaSi è spento all’ospedale di Udine il ragazzo di diciotto anni caduto dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante la gita scolastica con i... Temi più discussi: Studente in gita cade dal balcone di un hotel lignanese: è gravissimo; Gita scolastica, studente cade dal balcone dell’albergo: è in terapia intensiva; Precipita dal balcone dell’hotel mentre è in gita scolastica a Lignano: gravissimo studente di 19 anni; Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioni. Bimbo di 10 anni cade dal balcone ad Agrigento, è grave Era a casa della nonna nel quartiere Villaseta. Ha fratture vertebrali e contusioni polmonari e dal Sant'Elia di Caltanissetta è stato trasferito all'ospedale Di Cristina di Palermo @TgrRai x.com Studente in gita scolastica cade dal balcone dell'hotel: grave dopo un volo di quattro metri, trasportato a Roma in eliambulanzaTragedia sfiorata a Soriano nel Cimino, nel cuore del viterbese, dove uno studente in gita scolastica con la propria classe è precipitato dal balcone dell'albergo dove ... leggo.it Studente di 18 anni cade dal balcone durante la gita: morto dopo 10 giorni di agoniaUn diciottenne di Monopoli è deceduto all'ospedale di Udine dopo essere caduto dal primo piano di un hotel di Lignano Sabbiadoro la sera del 3 maggio, dove si trovava in gita con ... leggo.it