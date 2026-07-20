Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale – Il video

Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico alla fine di un brano. L’incidente è stato ripreso in un video e ha provocato il suo trasferimento in ospedale. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute al momento.

Un incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto, uno degli eventi del cartellone estivo della cittadina, è stato quindi sospeso, intorno alle 22.30. «A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi il concerto è stato sospeso», scrive il Comune. «La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Open.online

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

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Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamentiDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano.

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