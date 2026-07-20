Durante la cerimonia di premiazione ai Mondiali, un uomo ha tentato di avvicinarsi alla Coppa mentre veniva consegnata ai vincitori. La scena si è svolta davanti a un palco affollato, con il pubblico e le telecamere puntate sulla scena. Immediatamente, una security ha bloccato l’individuo, che è stato allontanato senza ulteriori incidenti. La consegna del trofeo è proseguita senza interruzioni.

Un palco gremito, la Coppa più desiderata del calcio e gli occhi del mondo puntati sull’ultima, attesissima fotografia. Ma proprio mentre i campioni stavano per vivere il loro momento più emozionante, una presenza inattesa ha creato qualche secondo di gelo. E la scena, diventata subito virale, ha raccontato molto più di una semplice premiazione. Il Mondiale negli Stati Uniti si è chiuso tra spettacolo, numeri record e polemiche destinate a lasciare il segno. Al MetLife Stadium, davanti a leader internazionali e telecamere di tutto il pianeta, la Spagna ha conquistato il titolo. Ma a far parlare è stato soprattutto Donald Trump, rimasto sul palco accanto ai giocatori nel momento della foto di rito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “No no, via”. Mondiali, clamoroso Trump: è successo al momento della consegna della Coppa

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