La newsletter di Selvaggia Lucarelli è tra le più lette al mondo, nonostante sia in italiano. Raccoglie un vasto pubblico e genera un fatturato di circa due milioni di euro all’anno. La presenza online e l’ampia diffusione contribuiscono alla sua popolarità. La pubblicazione si distingue per il numero di iscritti e l’interesse che suscita tra i lettori. La piattaforma continua a crescere, consolidandosi come uno dei principali strumenti di comunicazione dell’autrice.

È una delle più lette al mondo anche se è in italiano, fattura quasi due milioni di euro ed entra di continuo nel dibattito pubblico Vale Tutto, la newsletter della giornalista italiana Selvaggia Lucarelli, è diventata un caso eccezionale di progetto giornalistico indipendente, perlomeno in Italia. Ha circa 220mila iscritti tra gratuiti e paganti, e la piattaforma che la ospita, Substack, la più popolare al mondo per questo tipo di pubblicazioni, ha da poco fatto sapere che nella categoria cultura è la più seguita al mondo. Un primato notevole soprattutto se si considera che è scritta in italiano, ed è quindi rivolta a un pubblico potenziale molto ridotto rispetto a quello di progetti in inglese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il clamoroso successo della newsletter di Selvaggia Lucarelli

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