Mondiali 2026 l’opera dell’artista Laika1954 contro Trump e la Fifa | È la Coppa della complicità nel genocidio a Gaza

Da ilgiornaleditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La denuncia della street artist Laika si concentra sulle controversie legate ai diritti umani che accompagnerebbero questa edizione del Mondiale, definita dall’artista "di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza" Alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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