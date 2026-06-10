Mondiali 2026 l’opera dell’artista Laika1954 contro Trump e la Fifa | È la Coppa della complicità nel genocidio a Gaza
La denuncia della street artist Laika si concentra sulle controversie legate ai diritti umani che accompagnerebbero questa edizione del Mondiale, definita dall’artista "di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza" Alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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