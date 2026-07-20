Rabiot rimane al Milan, respinte le voci di un trasferimento a Napoli. Secondo Tuttosport, il centrocampista francese continuerà a giocare con i rossoneri, nonostante il rapporto stretto con l’allenatore. Nessun accordo è stato raggiunto per un cambio di squadra. La decisione è confermata anche dopo le speculazioni di mercato. Rabiot resta in rosa e proseguirà la stagione con il club milanese.

Si spengono le voci di un possibile passaggio in maglia azzurra del milanista Rabiot. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il centrocampista francese è infatti destinato a proseguire la sua avventura con il Milan, nonostante il forte legame con Massimiliano Allegri. Il legame speciale con Allegri aveva fatto suonare tante campane di mercato, col batacchio monomelodico, che raccontava di un Rabiot voglioso di ricongiungersi col suo allenatore preferito a Napoli. Raspadori: “Stiamo cercando di costruire una mentalità vincente. Vogliamo avere continuità” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Niente Napoli, Rabiot resta al Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato NapoliAsse Caldo con la Lazio! Di Marzio Conferma!

Notizie e thread social correlati

Per Rabiot il Milan vuole un’offerta pesante dal Napoli: o proposta importante, o restaIl Milan ha chiesto al Napoli un’offerta significativa per il trasferimento di Rabiot, altrimenti il giocatore resterà nel club di provenienza.

Rabiot allontana l'addio: "Riparto dal Milan". Ma il Napoli resta alla finestraDopo il Mondiale, il centrocampista ha dichiarato di ripartire dal Milan, smentendo un possibile trasferimento altrove.

Argomenti più discussi: Rabiot-mamma Veronique, pranzo di mercato a Boston: il Napoli lo vuole, Cardinale dice no. I dettagli; Rabiot-Napoli, il Milan ha preso una decisione sul suo futuro - GdS; Rabiot non si tocca, parola di Cardinale: incedibile per il Milan. Del Napoli non se ne parla; DIRETTA VIDEO - Il filo diretto su CalcioNapoli24 Tv, oggi alle ore 15:00! Infortunio Buongiorno, Gila occasione persa?.

Niente Napoli per Rabiot: Allegri lo rivorrebbe, ma il Milan lo blindaIl Napoli continua a seguire Adrien Rabiot, ma il Milan lo considera incedibile e non vuole aprire alcuna trattativa. Si attende un confronto. tuttonapoli.net