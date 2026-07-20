Dopo il Mondiale, il centrocampista ha dichiarato di ripartire dal Milan, smentendo un possibile trasferimento altrove. La sua ambizione è di continuare con i rossoneri, anche se il Napoli resta interessato al suo acquisto. I giocatori coinvolti nel torneo stanno tornando agli allenamenti, mentre le trattative di mercato continuano a essere monitorate da vicino. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto riguardo a eventuali cambi di squadra.

Il Mondiale è ufficialmente finito e, di conseguenza, l'attenzione ritorna sui Club. I calciatori rossoneri impegnati nel torneo rientreranno a scaglioni nei prossimi giorni e nel prossime settimane, in base alla data dell'eliminazione della propria Nazionale: tra i rossoneri coinvolti c'è anche Adrien Rabiot, che è stato impegnato fino all'ultimo (o quasi) per colpa della finale terzo-quarto posto persa contro l'Inghilterra (e giocata controvoglia da ambo le parti). Rabiot, terminato il match, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il proprio futuro ed i prossimi passi che compierà una volta lasciati gli Stati Uniti: "Riparto dal Milan? Si, ovviamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rabiot allontana l'addio: "Riparto dal Milan". Ma il Napoli resta alla finestra

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