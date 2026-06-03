Il Milan ha chiesto al Napoli un’offerta significativa per il trasferimento di Rabiot, altrimenti il giocatore resterà nel club di provenienza. La trattativa si complica a causa dell’interesse del club partenopeo, che valuta il centrocampista e attende una proposta adeguata. La situazione è influenzata dall’addio del tecnico dei rossoneri, che ha lasciato il club, e dal suo possibile trasferimento in un’altra squadra. La trattativa tra le parti prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il primo nome del Rabiot al Napoli ha già un ostacolo dichiarato: il Milan. La pista, raccontata da Pietro Mazzara, intreccia l’addio di Massimiliano Allegri ai rossoneri e il suo sbarco in azzurro. Oggi il tecnico firma la buonuscita col Milan — rapporto deteriorato da gennaio, fino alla zuffa con Ibrahimovic ricomposta solo grazie all’intervento di Igli Tare — e nel suo primo atto da allenatore del Napoli incontrerà il ds Manna per iniziare a programmare il mercato. Allegri vuole il suo pupillo. In cima alla lista di Max c’è proprio Adrien Rabiot, il giocatore che è stato la sua “ nemesi in campo” e che il tecnico stima tantissimo. Allegri lo avrebbe già indicato a De Laurentiis e Manna come nome caldo da provare a portare in azzurro — anche perché il Napoli potrebbe garantirgli quella vetrina Champions League che oggi il Milan non ha. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Per Rabiot il Milan vuole un’offerta pesante dal Napoli: o proposta importante, o resta

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