Nico Gonzalez stecca nella finalissima dei Mondiali | appena 45 minuti prima di essere sostituito tutti i numeri
Nico Gonzalez ha avuto una prestazione deludente nella finale dei Mondiali a New York, con appena 45 minuti giocati prima di essere sostituito dall’allenatore durante l’intervallo. I numeri raccolti durante la partita evidenziano le difficoltà dell’attaccante nel trovare spazio e nel contribuire offensivamente. La sua sostituzione è avvenuta poco dopo il primo tempo, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.
di Luca Fioretti Nico Gonzalez fatica a incidere nella finalissima del Mondiale di New York prima di essere sostituito nell’intervallo dal ct Scaloni. La finalissima del Mondiale si è conclusa con una grandissima delusione per l’Argentina, piegata in un match teso ed emozionante decisa da un gol di Ferran Torres al 106? minuto dei tempi supplementari. Tra le fila dell’Albiceleste Nico González ha deluso ampiamente, non riuscendo mai a trovare il guizzo giusto per illuminare la manovra offensiva. Schierato nell’undici iniziale, l’esterno di proprietà dei bianconeri ha disputato appena 45 minuti prima di lasciare il posto a Leandro Paredes, una sostituzione tattica operata dal commissario tecnico Scaloni per cercare di dare maggiore solidità e fosforo alla squadra dopo una prima frazione di gioco decisamente complicata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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