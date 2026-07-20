Nico Gonzalez stecca nella finalissima dei Mondiali | appena 45 minuti prima di essere sostituito tutti i numeri

Notizia in breve

Nico Gonzalez ha avuto una prestazione deludente nella finale dei Mondiali a New York, con appena 45 minuti giocati prima di essere sostituito dall’allenatore durante l’intervallo. I numeri raccolti durante la partita evidenziano le difficoltà dell’attaccante nel trovare spazio e nel contribuire offensivamente. La sua sostituzione è avvenuta poco dopo il primo tempo, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.