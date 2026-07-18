L’Inghilterra travolge la Francia 4-0 in 45 minuti nella finale per il terzo posto ai Mondiali

Nella finale per il terzo posto ai Mondiali, l’Inghilterra ha segnato quattro reti nel primo tempo contro la Francia, chiudendo la prima frazione con il punteggio di 4-0. La squadra inglese ha dominato la partita, senza subire reti nel corso dei primi 45 minuti. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con entrambe le squadre impegnate in questa finale minore. La seconda metà della gara è ancora da giocare.

Clamoroso nella finalina tra Francia e Inghilterra. Sono già quattro le reti nella partita valevole per il terzo e il quarto posto, ma solo ad opera dei Tre Leoni: è 4-0 alla fine dei primi 45 minuti. È la partita tra le deluse della semifinale, addirittura c’è chi la definisce inutile e non vorrebbe giocarla. Dopo la prima frazione tra Inghilterra e Francia si capisce facilmente chi l’ha presa seriamente e chi invece concepisce questo match più come un’amichevole. I Tre Leoni vanno in rete quattro volte nel primo tempo. Non un bell’inizio per i transalpini, che oggi salutano il commissario tecnico Didier Deschamps dopo 14 anni. L’Inghilterra domina e trova spazi. 🔗 Leggi su Open.online

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England vs France : Bellingham lost his temper

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