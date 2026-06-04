La Juventus sta trattando con il Norvegese dell'Atletico Madrid, Sorloth, per rinforzare l’attacco dopo la partenza di Vlahovic. Sono in corso numerosi contatti tra le parti. Il club valuta anche l’acquisto di Kolo Muani, ma Nico Gonzalez potrebbe rappresentare una possibile soluzione come alternativa. La società continua a monitorare le opzioni disponibili sul mercato per completare il reparto offensivo.

Un vighingo a Torino. O, per dirla con Simeone, un "sicario". Dopo aver rinunciato a Vlahovic per le inconciliabili distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto, la Juventus è a caccia di due nuovi attaccanti da regalare a Spalletti. Se il primo nome della lista è certamente quello di Randal Kolo Muani, nelle ultime ore, oltre a un ritorno di fiamma per Mateta, si sta facendo strada quello di Alexander Sorloth, trentenne norvegese dell'Atletico Madrid, già in orbita juventina a gennaio e con i cui agenti i dirigenti bianconeri hanno recentemente riallacciato i rapporti. Mancino, fisico statuario da 1,96 ma un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, contatti continui per Sorloth. Nico Gonzalez può essere la chiave?

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