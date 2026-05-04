Circoscrizioni Foti | Fuori da logiche di partito la mia politica è il lavoro quotidiano sul territorio
Nella quarta circoscrizione di Reggio Sud si apre una nuova fase con una candidatura che si distingue per il suo approccio. La persona coinvolta ha dichiarato di voler mantenere una posizione distante dalle logiche di partito, concentrandosi sul lavoro quotidiano sul territorio. Questa novità si inserisce in un contesto elettorale caratterizzato da un clima di attesa e di attenzione tra gli abitanti della zona.
La competizione elettorale della quarta circoscrizione Reggio Sud presenta un elemento di novità assoluta. I candidati presidenti sono tre, tra i quali Stefania Foti rappresenta, nell'intero panorama delle circoscrizioni, l'unica espressione esterna alle coalizioni politiche con la sua lista.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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