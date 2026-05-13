Cosa mi è piaciuto di Elisabetta Canalis? Tutto Il carattere la persona che è Però è finita come tutti sanno Oggi sono single e concentrato sul lavoro | la confessione di Alvise Rigo

Alvise Rigo ha dichiarato di essere attualmente single e di concentrarsi sul lavoro, senza fare più riferimento alla storia con Elisabetta Canalis, che era stata resa nota dal settimanale “Chi” lo scorso agosto. Rigo ha parlato della sua opinione sulla donna, sottolineando di aver apprezzato molte sue caratteristiche, ma ha confermato che la relazione si è conclusa. La coppia aveva attirato l’attenzione dei media nelle settimane precedenti.

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La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo era stata svelata dal settimanale “ Chi ” lo scorso agosto. Lei showgirl ed ex velina, lui un passato da rugbista e un presente da attore, dopo una partecipazione in gara a “ Ballando con le Stelle “. Da qualche settimana la relazione si è conclusa, si erano conosciuti sul set del reality “ Physical Italia: da 100 a 1 “, un fitness talent in onda prossimamente su Netflix: “Esperienza fantastica. Con Elisabetta c’è stata sintonia sin dal primo giorno, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato molto a stretto contatto, c’è stata una grande compatibilità, e il resto. lo sappiamo già”, spiega in un’intervista al settimanale diretto da Massimo Borgnis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cosa mi è piaciuto di Elisabetta Canalis? Tutto. Il carattere, la persona che è. Però è finita, come tutti sanno. Oggi sono single e concentrato sul lavoro”: la confessione di Alvise Rigo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alvise Rigo: “Mi piaceva tutto di Elisabetta Canalis, ma è finita. Con Shaila Gatta siamo solo colleghi”Alvise Rigo parla della fine della storia con Elisabetta Canalis, conosciuta girando il reality Netflix Physical Italia, poi smentisce il flirt con... Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso... Si parla di: Alvise Rigo parla per la prima volta della Canalis dopo la rottura. ''Di lei mi è piaciuto tutto'': Alvise Rigo parla per la prima volta della storia d’amore con Elisabetta Canalis''Di lei mi è piaciuto tutto'': Alvise Rigo parla per la prima volta della storia d’amore con Elisabetta Canalis ... gossip.it Alvise Rigo: Mi piaceva tutto di Elisabetta Canalis, ma è finita. Con Shaila Gatta siamo solo colleghiAlvise Rigo parla della fine della storia con Elisabetta Canalis, conosciuta girando il reality Netflix Physical Italia, poi smentisce il flirt con Shaila ... fanpage.it