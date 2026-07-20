In un momento in cui le sale cinematografiche italiane stanno registrando affluenze eccezionali grazie al debutto da record di Odissea di Christopher Nolan al Box Office Italia, arriva un’altra splendida notizia per tutti i cinefili. Nexo Studios ha annunciato la nuova stagione di Back to Cult, un progetto esclusivo che riporterà sul grande schermo i capolavori che hanno segnato la storia della settima arte. Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 26, 27 e 28 ottobre con il ritorno in sala di Matrix (The Matrix). Scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski nel 1999 e vincitore di quattro Premi Oscar®, il film ha rivoluzionato l’estetica fantascientifica grazie alla sua forte impronta cyberpunk. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nexo Studios riporta i grandi classici al cinema con la rassegna autunnale Back to Cult

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