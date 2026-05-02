Suspense e grandi classici al Cinema Massimo | Torino omaggia Alfred Hitchcock

Dal 2 al 19 maggio 2026, il Cinema Massimo di Torino ospiterà una rassegna dedicata a Alfred Hitchcock, promossa dal Museo Nazionale del Cinema. La manifestazione propone una selezione di film considerati grandi classici del regista britannico, ricreando un tributo alla sua influenza nel cinema. La programmazione comprende pellicole riconosciute per aver segnato la storia del cinema di suspense e thriller.

Il Museo Nazionale del Cinema celebra il genio di Alfred Hitchcock con una rassegna speciale in programma al Cinema Massimo di Torino dal 2 al 19 maggio 2026. L'omaggio prevede la proiezione di dodici pellicole iconiche realizzate dal regista durante il suo fecondo periodo hollywoodiano. La.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Il Dharamshala International Film Festival a Torino, cinema Massimo, dal 5 al 10 maggio 2026 x.com

Tris di film al cinema Massimo, con "I Cannibali" di Liliana Cavani e il doppio progetto di Joao Canijo, "Appena vivere" e "Vivere appena". A Comala in programma "Colpevoli di Palestina". #cinema #torino #movies #agenda #film #cosedafare #cosedavedere # - facebook.com facebook