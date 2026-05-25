In viaggio con Wim Wenders | una rassegna speciale porta cinque film cult restaurati nei cinema italiani
Cinque film di Wim Wenders sono stati restaurati e proiettati nei cinema italiani. La rassegna speciale, dedicata al grande cinema d’autore, si svolge durante l’estate. I film sono stati riproposti in versione restaurata e sono visibili nelle sale italiane. L’iniziativa coinvolge diverse città e mira a valorizzare il patrimonio cinematografico. La programmazione include le pellicole più celebri del regista tedesco. La rassegna prosegue fino alla fine della stagione estiva.
La stagione cinematografica estiva si tinge dei colori del grande cinema d’autore grazie a un’iniziativa che farà la gioia dei cinefili della penisola. A partire dal prossimo 22 giugno, le sale italiane ospiteranno un suggestivo percorso retrospettivo interamente dedicato a una delle anime più poetiche e rivoluzionarie del cinema contemporaneo. Grazie a un progetto distributivo mirato, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire sul grande schermo una selezione di opere fondamentali di Wim Wenders che attraversano oltre tre decenni di una carriera straordinaria, offrendo uno sguardo ravvicinato sull’evoluzione stilistica di un maestro assoluto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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