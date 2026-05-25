In viaggio con Wim Wenders | una rassegna speciale porta cinque film cult restaurati nei cinema italiani

Notizia in breve

Cinque film di Wim Wenders sono stati restaurati e proiettati nei cinema italiani. La rassegna speciale, dedicata al grande cinema d’autore, si svolge durante l’estate. I film sono stati riproposti in versione restaurata e sono visibili nelle sale italiane. L’iniziativa coinvolge diverse città e mira a valorizzare il patrimonio cinematografico. La programmazione include le pellicole più celebri del regista tedesco. La rassegna prosegue fino alla fine della stagione estiva.