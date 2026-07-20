Neurologia | salute del cervello una sfida che riguarda tutti

Da scuolalink.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Organizzazione mondiale della sanità stima che 3,4 miliardi di persone siano affette da disturbi neurologici, che rappresentano la principale causa di disabilità e problemi di salute nel mondo. In diverse città italiane, monumenti e piazze sono stati illuminati di blu per sensibilizzare sull’importanza della salute cerebrale. La campagna mira a evidenziare la diffusione dei disturbi e promuovere l’attenzione generale sulla cura del cervello.

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Secondo l’OMS i disturbi neurologici interessano 3,4 miliardi di persone e sono la prima causa globale di cattiva salute e disabilità.Nelle principali città italiane, monumenti, palazzi e piazze illuminati di blu per sensibilizzare sull’importanza della Brain health.Zappia: “Serve formare neurologi capaci di affrontare le sfide dell’innovazione digitale e della presa in carico territoriale e puntare sulla prevenzione lungo tutto l’arco della vita”Roma, 20 luglio 2026 – Il 22 luglio si celebra la Giornata mondiale della neurologia, un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico una delle grandi sfide sanitarie, sociali e scientifiche del nostro tempo: la salute del cervello. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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