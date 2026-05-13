La madre di tutte le lotte | Una sfida che riguarda tutti | Proteggiamo il nostro territorio

Dopo dodici anni, i lavoratori dello stabilimento di viale Bologna hanno nuovamente espresso la volontà di resistere davanti ai cancelli, questa volta contro Electrolux. La battaglia, iniziata nel 2014, si concentra sulla tutela del territorio e dei posti di lavoro. Le parole di chi si oppone alla chiusura sono state ripetute in un nuovo momento di protesta, con slogan che richiamano l’importanza di difendere l’occupazione e l’attaccamento alla fabbrica.

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"Resisteremo un minuto più di Electrolux". Dodici anni dopo la vertenza del 2014, il motto che aveva accompagnato una delle battaglie più dure vissute dalla fabbrica forlivese torna a riecheggiare davanti ai cancelli dello stabilimento di viale Bologna. Stavolta sul tavolo c’è un piano che potrebbe cambiare profondamente il futuro del polo industriale romagnolo. "Non la consideriamo soltanto una battaglia dei lavoratori di Electrolux o dei metalmeccanici – spiega in assemblea Maria Giorgini, segretaria Cgil Forlì-Cesena al microfono –: questa è una lotta che riguarda tutti i lavoratori della provincia. L’industria in Romagna è a rischio: c’è un processo di deindustrializzazione evidente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La madre di tutte le lotte: "Una sfida che riguarda tutti": "Proteggiamo il nostro territorio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Misdiagnosed teen becomes a useless prince; he rises to fame, wins a princess, shocking twist. Notizie correlate Leggi anche: «Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti» Pd Cortona: “La crisi dei negozi di vicinato riguarda anche il nostro territorio”Arezzo, 16 marzo 2026 – Pd Cortona: “La crisi dei negozi di vicinato riguarda anche il nostro territorio. Argomenti più discussi: La madre di tutte le lotte: Una sfida che riguarda tutti: Proteggiamo il nostro territorio; RaiNews. . Un cucciolo di ippopotamo di pochi giorni, trovato accanto alla madre morta in un lago del parco nazionale di Tsavo Est, in Kenya, è stato salvato dai ranger del Kenya Wildlife Service e affidato allo Sheldrick Wildlife Trust. I custodi che ora se ne oc; Festa della mamma, l’omaggio della polizia alle donne in divisa; Eboli, emergenza abitativa al Rione Paterno: giovane madre occupa una casa popolare per proteggere i figli. Ig Calinos Entertainment Una madre che trasforma la sopravvivenza in forza, affrontando circostanze impossibili con un unico scopo: proteggere suo figlio a qualunque costo La bellissima dedica a una grande madre di nome Farah Ersadi? #demetözdemi x.com Come prevenire che mia madre faccia un discorso al nostro matrimonio? reddit