Giornata neurologia Sin | Benessere del cervello una sfida che riguarda tutti

Il 22 luglio si celebra la Giornata mondiale della neurologia, dedicata alla salute del cervello. In questa occasione, un rappresentante del Sistema Sanitario Nazionale ha sottolineato che il benessere cerebrale è una sfida che riguarda tutti. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di prendersi cura del cervello, considerato uno degli obiettivi principali delle scienze mediche e sociali contemporanee.

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - La salute del cervello, una delle grandi sfide sanitarie, sociali e scientifiche del nostro tempo, torna al centro del dibattito pubblico in occasione della Giornata mondiale della neurologia che si celebra il 22 luglio. Con varie iniziative nel territorio, ma anche su radio e social, anche in Italia la ricorrenza sarà l'occasione per aumentare la consapevolezza sull'impatto delle patologie neurologiche e sul ruolo sempre più strategico della neurologia nella tutela della salute pubblica. Le malattie neurologiche rappresentano oggi un'emergenza globale. Secondo il Global Burden of Disease Study... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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La corteccia cerebrale: lobi, aree corticali e funzioni spiegate - Lezione 9

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