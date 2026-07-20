Netflix potrebbe avere un menù segreto | durante un test compare la AI Mode

La casuale scoperta di una voce chiamata "AI mode" fa pensare all'imminente integrazione dell'intelligenza artificiale nell'interfaccia di Netflix per integrare conversazioni in linguaggio naturale, proprio come avviene con i moderni chatbot. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bus Trapped in Another World Under Zombie Siege | Who Lives Best Horror Isekai Movie

Notizie e thread social correlati

Windows 11: il menu Esegui si rinnova con dark mode e più velocitàIn Windows 11, il menu Esegui si aggiorna introducendo la modalità scura e miglioramenti nelle prestazioni.

Pochettino mostra il pc ai giocatori durante la partita, ma ai Mondiali potrebbe essere vietatoDurante la partita, Pochettino ha mostrato dei video ai giocatori degli Stati Uniti utilizzando il computer portatile.

Temi più discussi: La mappa dei desideri; Netflix potrebbe lanciare canali lineari e bundle con altri servizi di streaming; Dopo sei anni, per Netflix potrebbe essere la fine di un’era; Netflix cresce ancora, ma a Wall Street non basta: il titolo crolla dopo la trimestrale.

Netflix potrebbe avere un menù segreto: durante un test compare la AI ModeLa casuale scoperta di una voce chiamata AI mode fa pensare all'imminente integrazione dell'intelligenza artificiale nell'interfaccia di Netflix ... fanpage.it

Il thriller distopico di Netflix, con il 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, torna con la seconda stagione e merita di avere lo stesso successo di SiloScopri perché L'Eternauta 2 potrebbe diventare il nuovo grande fenomeno sci-fi di Netflix e sfidare il successo di Silo. cinefilos.it