Pochettino mostra il pc ai giocatori durante la partita ma ai Mondiali potrebbe essere vietato

Durante la partita, Pochettino ha mostrato dei video ai giocatori degli Stati Uniti utilizzando il computer portatile. Questa azione si è verificata durante la pausa di idratazione. Tuttavia, questa pratica potrebbe essere vietata nei prossimi Mondiali, secondo le regole attuali. Non ci sono indicazioni che questa decisione sia stata presa ufficialmente, ma si discute sulle norme riguardanti l’uso di dispositivi elettronici durante le partite internazionali.

Pochettino ha sfruttato la pausa di idratazione per mostrare dei video ai giocatori degli Stati Uniti, una strategia che potrebbe non essere ammessa ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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