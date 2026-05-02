Windows 11 | il menu Esegui si rinnova con dark mode e più velocità

In Windows 11, il menu Esegui si aggiorna introducendo la modalità scura e miglioramenti nelle prestazioni. Per attivarlo, bisogna accedere alle impostazioni e seguire alcuni passaggi. Il comando che sostituisce il vecchio pulsante Sfoglia permette di avviare applicazioni e comandi più rapidamente rispetto alla versione precedente. Queste modifiche sono state integrate per migliorare l’esperienza utente complessiva del sistema operativo.

? Cosa scoprirai Come si attiva il nuovo menu nelle impostazioni di Windows 11?. Quale comando sostituisce definitivamente il vecchio tasto Sfoglia?. Perché Microsoft ha deciso di eliminare la navigazione con il mouse?. Come influirà questo aggiornamento sul design del Pannello di Controllo?.? In Breve Nuovo design basato sul codice della Command Palette di PowerToys. Rimozione pulsante Sfoglia sostituito dal comando testuale ~ per utenti esperti. Aggiornamento disponibile per gli utenti del canale Windows 11 Insider. Evoluzione estetica che mira a superare l'obsolescenza del Pannello di controllo. Microsoft testa il nuovo design del menu Esegui per Windows 11 tramite il canale Experimental, introducendo la dark mode e un caricamento più rapido che ottimizza l’efficienza dell’intero sistema operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: il menu Esegui si rinnova con dark mode e più velocità Notizie correlate Windows 11: Test velocità integrato, connessione più rapida inWindows 11: Un Test di Velocità Integrato per Monitorare la Connessione Windows 11 si arricchisce di una nuova funzionalità pensata per semplificare... Windows 11: torna la personalizzazione del menu rapidoMicrosoft sta per reintrodurre la possibilità di personalizzare il menu delle impostazioni rapide su Windows 11, una funzione presente nel precedente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Modalità Xbox arriva su Windows 11: a cosa serve e come si attiva; Microsoft cambia Windows 11: sviluppo guidato dai feedback degli utenti; Windows 11: più controllo sugli aggiornamenti; Stop agli update forzati su Windows 11: Microsoft concede pieno controllo. Menu esegui di Windows 11 cambia aspetto e arriva la dark modeMicrosoft ridisegna il menu Esegui di Windows 11 con dark mode, interfaccia moderna e caricamento più veloce. Il pulsante Sfoglia viene rimosso. msn.com Come provare il nuovo menu Start di Windows 11 con KB5067036Windows 11 ha ricevuto tane critiche fin dal suo lancio, a ottobre 2021, per la versione rinnovata del menu Start, considerato da molti un passo indietro rispetto a Windows 10. Dopo anni di feedback ... ilsoftware.it ACEMAGIC Computer portatile AMD Ryzen 7 7730U Windows Laptop 15,6 pollici IPS 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Tastiera numerica #ALIEXPRESS Coupon ITCD45 A soli 330,42€ invece di 1.301,41€ Acquista https://tc.tradetracker.net/ - facebook.com facebook In Francia gli uffici governativi smetteranno di usare il sistema operativo Windows, di Microsoft, per passare a Linux x.com