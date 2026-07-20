Nel bosco ad ascoltare i gufi | escursione notturna gratuita a Tor Caldara

Sabato 25 luglio, alle 20, nella Riserva naturale di Tor Caldara, ad Anzio, si terrà un'escursione notturna gratuita. L’evento prevede una passeggiata nel bosco per ascoltare il canto dei gufi e degli allocchi, con l’obiettivo di osservare i rapaci notturni. L’organizzazione è affidata all’associazione LupoTrek, che guiderà i partecipanti tra gli alberi in un momento di scoperta e ascolto.

Anzio, 20 luglio 2026 – Una passeggiata al buio per scoprire la vita dei rapaci notturni e ascoltare il canto degli allocchi. Sabato 25 luglio, dalle ore 20, la Riserva naturale regionale di Tor Caldara, ad Anzio, ospiterà un’escursione notturna gratuita organizzata dall’associazione LupoTrek. Accompagnati da una guida, i partecipanti esploreranno la riserva per conoscere le caratteristiche, la biologia e le condizioni di conservazione dei rapaci notturni presenti in Italia. Durante il percorso sarà possibile ascoltare il richiamo degli allocchi che popolano l’area protetta. L’iniziativa offrirà l’occasione di osservare Tor Caldara in una veste insolita, lontano dalla luce del giorno, approfondendo il ruolo svolto dai rapaci nell’ecosistema e le principali minacce alla loro sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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