Escursione a Coltano | nel bosco di notte

Notizia in breve

Un’escursione notturna nel bosco di Coltano ha portato i partecipanti a scoprire la fauna e la flora locali dopo il tramonto. Durante l’evento, si sono ascoltate cicale, grilli e rapaci notturni, mentre luci artificiali hanno illuminato il sottobosco. L’attività si è svolta nel rispetto delle normative di tutela ambientale, senza interventi invasivi. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche legate alla sicurezza dei partecipanti.