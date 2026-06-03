Escursione a Coltano | nel bosco di notte
Un’escursione notturna nel bosco di Coltano ha portato i partecipanti a scoprire la fauna e la flora locali dopo il tramonto. Durante l’evento, si sono ascoltate cicale, grilli e rapaci notturni, mentre luci artificiali hanno illuminato il sottobosco. L’attività si è svolta nel rispetto delle normative di tutela ambientale, senza interventi invasivi. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche legate alla sicurezza dei partecipanti.
Il bosco di notte è un luogo magico, soprattutto d'estate, quando dopo il calar del sole le cicale interrompono la propria performance canora, per cedere il palco a grilli, anfibi e rapaci notturni, il tutto esaltato da un impianto luci senza uguali: sotto gli arbusti si accendono a migliaia i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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