Durante la notte, i droni hanno individuato un uomo disperso nel bosco. Le apparecchiature sono state equipaggiate con telecamere termiche che hanno permesso di rilevare la presenza dell’anziano tra la vegetazione. Sul posto sono intervenute squadre specializzate nelle ricerche notturne, che hanno coordinato le operazioni di recupero. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo, che è stato messo in salvo.

Come hanno fatto i droni a individuare l'uomo nella fitta vegetazione?. Quali squadre specializzate sono intervenute per coordinare le ricerche notturne?. Dove è stato allestito il posto di comando per gestire l'emergenza?. Perché la tecnologia SAPR è stata decisiva per il ritrovamento?.? In Breve Allarme scattato alle 20:00 dopo richiesta formale della Prefettura.. Ritrovamento avvenuto intorno alle 1:30 a un chilometro dalla struttura.. Nuclei SAPR di Bologna e Ferrara hanno integrato i soccorsi.. Posto di comando mobile allestito in piazzale Sandro Pertini a Premilcuore.. Un anziano ritrovato nel buio della notte a circa un chilometro dalla casa di riposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia notturna con i droni: ritrovato l’anziano smarrito nel bosco

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