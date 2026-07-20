NBT 3×3 Napoli rivivi le emozioni delle finali su Sportface TV

Da sportface.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le finali dell’Urban Basketball Festival si sono svolte domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz e sono ora visibili su Sportface TV. La trasmissione è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. L’evento ha coinvolto le competizioni di NBT 3×3 a Napoli. Le partite sono state trasmesse in diretta e sono accessibili per la visione post evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il weekend alla Rotonda Armando Diaz, le finali dell’Urban Basketball Festival sono disponibili su Sportface TV. L’evento, trasmesso live domenica 19 luglio, è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. Il grande basket urbano ha acceso il lungomare di Napoli nel weekend appena concluso. Sabato 18 e domenica 19 luglio la Rotonda Armando Diaz ha ospitato l’NBT 3×3 2026, Urban Basketball Festival inserito nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia della Federazione Italiana Pallacanestro e nel calendario di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”. Le finali di domenica 19 luglio sono state trasmesse live su Sportface TV e ora è possibile rivivere tutte le emozioni dell’evento sulla piattaforma OTT, disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

nbt 32153 napoli rivivi le emozioni delle finali su sportface tv
© Sportface.it - NBT 3×3 Napoli, rivivi le emozioni delle finali su Sportface TV
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Basket 3×3, NBT Napoli: le squadre finaliste Under alla Rotonda Diaz, finali su Sportface TVSabato 18 luglio si svolgono al Piazzale Diaz le finali del torneo di basket 3×3 organizzato dal Comitato Regionale Campania per le categorie Under...

Basket 3×3, NBT 2026 a Napoli: programma, categorie e finali in streaming su SportFace TVSabato 18 e domenica 19 luglio, il lungomare di Napoli sarà teatro dell’Urban Basketball Festival, evento dedicato al basket 3x3.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web