NBT 3×3 Napoli rivivi le emozioni delle finali su Sportface TV

Le finali dell’Urban Basketball Festival si sono svolte domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz e sono ora visibili su Sportface TV. La trasmissione è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. L’evento ha coinvolto le competizioni di NBT 3×3 a Napoli. Le partite sono state trasmesse in diretta e sono accessibili per la visione post evento.

Dopo il weekend alla Rotonda Armando Diaz, le finali dell’Urban Basketball Festival sono disponibili su Sportface TV. L’evento, trasmesso live domenica 19 luglio, è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. Il grande basket urbano ha acceso il lungomare di Napoli nel weekend appena concluso. Sabato 18 e domenica 19 luglio la Rotonda Armando Diaz ha ospitato l’NBT 3×3 2026, Urban Basketball Festival inserito nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia della Federazione Italiana Pallacanestro e nel calendario di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”. Le finali di domenica 19 luglio sono state trasmesse live su Sportface TV e ora è possibile rivivere tutte le emozioni dell’evento sulla piattaforma OTT, disponibile anche su Prime Video e Samsung TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

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