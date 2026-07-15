Basket 3×3 NBT 2026 a Napoli | programma categorie e finali in streaming su SportFace TV

Sabato 18 e domenica 19 luglio, il lungomare di Napoli sarà teatro dell’Urban Basketball Festival, evento dedicato al basket 3x3. La manifestazione fa parte del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Durante le due giornate, si svolgeranno le gare delle diverse categorie, con le finali trasmesse in streaming su SportFace TV. La gara si svolge all’aperto, lungo la passeggiata sul mare.

Sabato 18 e domenica 19 luglio il lungomare di Napoli ospiterà l’Urban Basketball Festival inserito nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Le finali saranno trasmesse anche in streaming attraverso il network SportFace. Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva italiana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 la Rotonda Armando Diaz, sul lungomare cittadino, ospiterà l’NBT 3×3, tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3×3 Italia, il circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al basket 3×3. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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