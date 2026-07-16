Sabato 18 luglio si svolgono al Piazzale Diaz le finali del torneo di basket 3×3 organizzato dal Comitato Regionale Campania per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18. La competizione prevede due gironi da quattro squadre ciascuno, seguiti da semifinali incrociate e finali per determinare i vincitori di ogni categoria. Le partite saranno trasmesse su Sportface TV, e le squadre finaliste si sfideranno per conquistare il titolo regionale.

Sabato 18 luglio al Piazzale Diaz si disputano le fasi finali del 3×3 del Comitato Regionale Campania per Under 14, Under 16 e Under 18. Formula con due gironi da quattro squadre, semifinali incrociate e finali per il podio. Si avvicina un nuovo appuntamento con l’NBT 3×3 2026, l’Urban Basketball Festival in programma sabato 18 e domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz, sul lungomare di Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sportface.it - Basket 3×3, NBT Napoli: le squadre finaliste Under alla Rotonda Diaz, finali su Sportface TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket 3×3, NBT 2026 a Napoli: programma, categorie e finali in streaming su SportFace TVSabato 18 e domenica 19 luglio, il lungomare di Napoli sarà teatro dell’Urban Basketball Festival, evento dedicato al basket 3x3.

Coppa Italia Speed a Mezzolombardo: finali live su Sportface TVOggi, sabato 27 giugno, si svolgono le finali della Coppa Italia Speed 2026 a Mezzolombardo.

Argomenti più discussi: Basket 3×3, NBT 2026 a Napoli: programma, categorie e finali in streaming su SportFace TV; Basket 3×3 NBT 2026 a Napoli | programma categorie e finali in streaming su SportFace TV.

Basket 3×3, NBT 2026 a Napoli: programma, categorie e finali in streaming su SportFace TVSabato 18 e domenica 19 luglio il lungomare di Napoli ospiterà l’Urban Basketball Festival inserito nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L ... sportface.it

Alla Rotonda Diaz l'Italia Street Basket: parata di giocatori nel torneo 3 vs 3Partirà il 2 giugno da Napoli la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana ... ilmattino.it