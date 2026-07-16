Basket 3×3 NBT Napoli | le squadre finaliste Under alla Rotonda Diaz finali su Sportface TV

Da sportface.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 18 luglio si svolgono al Piazzale Diaz le finali del torneo di basket 3×3 organizzato dal Comitato Regionale Campania per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18. La competizione prevede due gironi da quattro squadre ciascuno, seguiti da semifinali incrociate e finali per determinare i vincitori di ogni categoria. Le partite saranno trasmesse su Sportface TV, e le squadre finaliste si sfideranno per conquistare il titolo regionale.

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Sabato 18 luglio al Piazzale Diaz si disputano le fasi finali del 3×3 del Comitato Regionale Campania per Under 14, Under 16 e Under 18. Formula con due gironi da quattro squadre, semifinali incrociate e finali per il podio. Si avvicina un nuovo appuntamento con l’NBT 3×3 2026, l’Urban Basketball Festival in programma sabato 18 e domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz, sul lungomare di Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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