Hantavirus scatta in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm | Erano sul volo con una vittima

Il ministero della Salute italiano ha avviato la sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo della compagnia KLM, tutti presenti sullo stesso aereo di una persona successivamente risultata vittima di hantavirus. La misura riguarda individui che hanno condiviso il viaggio con la persona infetta, senza che siano ancora state rese note ulteriori dettagli sui loro stati di salute o sui tempi di esposizione. La notifica segue la notifica di un caso di hantavirus in Italia.

Il ministero della Salute italiano ha disposto la sorveglianza attiva su quattro passeggeri italiani che si trovavano a bordo di un volo Klm in coincidenza diretto a Roma, lo stesso aereo su cui era salita per pochi minuti una donna proveniente dalla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg e morta a causa dell’hantavirus. I contatti dei quattro viaggiatori sono già stati raccolti e girati alle regioni di residenza, ovvero Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che adesso dovranno avviare il monitoraggio nel «principio di massima cautela», come specifica una nota diffusa dal ministero. Sulla nave da crociera inviato un epidemiologo italiano.🔗 Leggi su Open.online

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit