Il passeggero avvisa l’equipaggio e il volo easyJet per Londra viene dirottato a Fiumicino | cosa si era dimenticato in valigia

Un volo easyJet diretto a Londra è stato deviato all'aeroporto di Roma Fiumicino. La decisione è stata presa dopo che un passeggero ha segnalato di aver dimenticato un power bank in carica nella valigia. L'aereo è atterrato in Italia e i passeggeri sono stati fatti scendere. La sicurezza ha sequestrato il dispositivo e ha avviato le verifiche del caso.

Un volo easyJet diretto a Londra è stato dirottato a Roma. Il motivo? Un passeggero ha detto di avere un dispositivo power bank in carica in valigia. La compagnia aerea ha dichiarato a Sky News di aver effettuato l’atterraggio «a scopo precauzionale» dopo che il passeggero aveva segnalato la situazione all’equipaggio. Il volo EZY2618 era decollato da Hurghada, in Egitto, martedì sera e sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Luton, in Inghilterra, nelle prime ore di mercoledì. Il volo, dirottato a Roma Fiumicino, è stato poi riprogrammato per la mattina successiva. Il panico tra i passeggeri. L’episodio ha scatenato il panico tra i 180 passeggeri a bordo, specialmente dopo che il comandante ha annunciato dagli altoparlanti: «C’è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva». 🔗 Leggi su Open.online

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