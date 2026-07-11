Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico della Nazionale, mentre Leonardo assume il ruolo di advisor. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La figura di Maldini si inserisce nel nuovo assetto della squadra, con Leonardo che supporterà il suo lavoro. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i rappresentanti della federazione, che hanno comunicato i cambiamenti attraverso un comunicato ufficiale.

Paolo Maldini e Leonardo: Nuovi Ruoli al Vertice della Figc. ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) sta vivendo una nuova era con le recenti nomine di Paolo Maldini e Leonardo. Sotto la presidenza di Giovanni Malagò, Maldini è stato designato come direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. Queste decisioni rappresentano un passo importante per il rilancio del calcio azzurro. Nella nota ufficiale diffusa dalla Figc, il presidente Giovanni Malagò ha espresso la sua soddisfazione per l’accettazione da parte di Maldini dell’incarico di Direttore Tecnico. “È una figura che racchiude le competenze necessarie per guidare non solo la nazionale maggiore, ma anche tutte le categorie giovanili”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Paolo Maldini diventa direttore tecnico della Nazionale, con Leonardo come advisor. Malagò entusiasta.

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